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Похороны Сулеймани: число жертв резко возросло | Фото:07.01 15:29   MIGnews.com

Похороны Сулеймани: число жертв резко возросло

Число погибших во время похорон убитого генерала "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) Кассема Солеймани возросло до 40 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полуофициальное информагентство Fars.

"На данный момент 40 человек погибли и 213 человек получили ранения в результате происшествия", – заявил чиновник службы экстренной помощи.

Ранее иранские спасательные службы сообщили, что похороны Сулеймани в Керман перенесены на более поздний срок из-за жертв и раненых. Сообщалось о 32 погибших и 190 раненых.


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