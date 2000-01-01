07.01 14:22 MIGnews.com

Уровень озера Кинерет поднялся на пять сантиметров

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Израильская метеорологическая служба сообщает, что уровень озера Кинерет поднялся за минувшие сутки на пять сантиметров.Сегодня уровень озера составляет 211,34 метра.Во второй половине дня на всей территории Израиля усилятся ветры. На юге страны возможны песчаные штормы. На севере ночью пойдут дожди, на горе Хермон выпадет снег. 8 января дожди распространятся на центр страны, температура упадет ниже обычного в этом сезоне, возникнет угроза внезапных наводнений.