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IKEA выплатит $46 млн за смерть ребенка от падения комода | Фото:08.01 00:20   MIGnews.com

IKEA выплатит $46 млн за смерть ребенка от падения комода

Компания IKEA выплатит 46 миллионов долларов компенсации семье, погибшего от падения комода, ребенка. Об этом сообщает CBS News.

Два года назад, в 2017 году, на двухлетнего Йозеф Дудека из Калифорнии свалился комод серии Malm шведской компании. Родители мальчика подали в суд и указали, что предмет мебели "был спроектирован нестабильным" и не отвечал стандартам безопасности.

СМИ сообщают, что в подобных случаях погибли 10 человек. В 2016 году IKEA выплатила 50 миллионов долларов в похожих случаях с комодом аналогичной серии.


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