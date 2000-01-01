08.01 00:20 MIGnews.com

IKEA выплатит $46 млн за смерть ребенка от падения комода

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Компания IKEA выплатит 46 миллионов долларов компенсации семье, погибшего от падения комода, ребенка. Об этом сообщает CBS News.Два года назад, в 2017 году, на двухлетнего Йозеф Дудека из Калифорнии свалился комод серии Malm шведской компании. Родители мальчика подали в суд и указали, что предмет мебели "был спроектирован нестабильным" и не отвечал стандартам безопасности.СМИ сообщают, что в подобных случаях погибли 10 человек. В 2016 году IKEA выплатила 50 миллионов долларов в похожих случаях с комодом аналогичной серии.