IKEA выплатит $46 млн за смерть ребенка от падения комода
Компания IKEA выплатит 46 миллионов долларов компенсации семье, погибшего от падения комода, ребенка. Об этом сообщает CBS News.
Два года назад, в 2017 году, на двухлетнего Йозеф Дудека из Калифорнии свалился комод серии Malm шведской компании. Родители мальчика подали в суд и указали, что предмет мебели "был спроектирован нестабильным" и не отвечал стандартам безопасности.
СМИ сообщают, что в подобных случаях погибли 10 человек. В 2016 году IKEA выплатила 50 миллионов долларов в похожих случаях с комодом аналогичной серии.