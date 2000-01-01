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Водителю, убившему ребенка в Йом Кипур, вынесли приговор | Фото:07.01 13:27   MIGnews.com

Водителю, убившему ребенка в Йом Кипур, вынесли приговор

Во вторник, 7 января, прокуратура вынесла обвинения водителю, который насмерть сбил 8-летнего мальчика в Йом Кипур в Тель-Авиве.

21-летний Амир Абу Лабен заслушал приговор в окружном суде Тель-Авива. Ему также будут предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков, хранении опасных наркотических средств, препятствовании правосудию и заговоре с целью совершения преступления.

Абу Лабен сбил на машине Итая Марги 9 октября, когда мальчик пересекал Тель-Авивскую улицу Намир. Марги, который был в шлеме, переходил дорогу по пешеходному переходу на обычно оживленной дороге, которая была почти полностью пуста из-за израильских табу против вождение в Йом Кипур. Обвиняемый находится под домашним арестом в своем доме в Рамле с 20 октября.

Прокуроры заявили, что "смерть ребенка была результатом действий Абу Лабена, его вождения автомобиля безрассудно и небрежно и с пренебрежением к человеческой жизни".

Прося продлить срок его домашнего ареста, прокуроры заявили, что безрассудное и безответственное поведение Абу Лабена указывает на "большую опасность, которую он представляет для общественной безопасности".

Согласно обвинительному заключению, в день аварии он вез кокаин и ЛСД с намерением продать. Он уже успел совершить четыре продажи в Рамат-Гане, Петах-Тикве и Тель-Авиве. Абу Лабен ехал с превышением скорости.

Сбив Марги, Абу Лабен бросил оставшиеся у него наркотики в кусты на обочине дороги. Позже полиция обнаружила в кустах 1,6 грамма кокаина, который, по их мнению, предназначался для распространения, а не для личного пользования, как утверждал Абу Лабен. Его отпечатки были найдены на упаковке.


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