07.01 13:02 MIGnews.com

Туриста из США заперли в багажном отсеке автобуса

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Турист из Соединенных Штатов оказался запертым в багажном отсеке автобуса, следовавшего из Тель-Авива в Иерусалим. Ему пришлось вызвать службу спасения.18-летний подросток, который в минувшую субботу ехал в автобусе Egg line 947, сказал, что залез в багажный отсек, чтобы забрать свой чемодан. К его удивлению, дверь внезапно закрылась, и автобус начал двигаться.Испугавшись, он достал телефон и позвонил в службу экстренной помощи. В записанном разговоре можно слышать как он сообщает оператору, что сильно напуган. Уроженец Нью-Джерси также опубликовал историю на своей странице в Instagram."У меня очень быстро бьется, но я в порядке. Я позвонил в полицию. А пока я здесь, среди сумок и чемоданов. Это настоящий стресс."Полиция быстро обнаружила автобус с помощью GPS и освободила парня в течение 20 минут.Представитель Egged Рон Ратнер рассказал, что пассажир забрался в багажное отделение "без предварительного уведомления водителя и игнорируя предупреждающие знаки, предписывающие пассажирам просить помощи у водителя, чтобы не оказаться запертыми, как это случилось в этом печальном случае.""Инцидент произошел в ветреный и дождливый день, и водитель не смог предвидеть безответственное поведение пассажира, который чудесным образом продемонстрировал находчивость и смелость, предупредив полицию", - добавил пресс-секретарь.