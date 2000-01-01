07.01 12:23 MIGnews.com

Похороны Сулеймани: в давке погибли 35 человек

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Во вторник, 7 января, иранское государственное телевидение сообщило, что 35 человек погибли и 48 получили ранения в результате давки во время похоронной процессии в честь генерала Кассема Сулеймани.В онлайн-репортаже государственного телевидения говорится, что инцидент произошел в родном городе Кермана, генерала Революционной гвардии Кассема Солеймани, на юго-востоке Ирана.На первоначальных видео, размещенных в интернете, видны безжизненные тела на дороге. Государственное телевидение цитирует главу службы неотложной медицинской помощи Ирана Пирхосейна Куливанда, который подтвердил произошла давка и были жертвы."К сожалению, в результате давки некоторые из наших соотечественников были ранены, а некоторые были убиты во время похоронных шествий", - сказал он. В понедельник в Тегеране собралось более 1 миллиона человек в столице Ирана.