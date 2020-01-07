07.01 12:01 MIGnews.com
Десятки людей погибли в давке на похоронах Сулеймани
Десятки людей погибли в ходе давки, возникшей на похоронах командующего Силами Аль-Кудсм Касема сулеймани в его родном городе Керман.
Об этом сообщает государственное иранское телевидение.
Телевидение в Керман сообщает о гибели 35 человек. Еще 48 получили ранения.
В иранских социальных сетях опубликованы видео из Керман, на которых видны лежащие на земле люди. Им пытаются помочь окружающие.
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