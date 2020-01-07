07.01 12:01 MIGnews.com

Десятки людей погибли в давке на похоронах Сулеймани

Another video from Solleimani's funeral stampede, #Kerman #Iran

Sources claiming the death toll rises to 35. pic.twitter.com/Vrs6W947KA — Aleph ᴼⁿ ᴴⁱᵍʰ ᴬˡᵉʳᵗ 🕯️ א (@no_itsmyturn) January 7, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Десятки людей погибли в ходе давки, возникшей на похоронах командующего Силами Аль-Кудсм Касема сулеймани в его родном городе Керман.Об этом сообщает государственное иранское телевидение.Телевидение в Керман сообщает о гибели 35 человек. Еще 48 получили ранения.В иранских социальных сетях опубликованы видео из Керман, на которых видны лежащие на земле люди. Им пытаются помочь окружающие.