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Десятки людей погибли в давке на похоронах Сулеймани 07.01 12:01   MIGnews.com

Десятки людей погибли в давке на похоронах Сулеймани

Десятки людей погибли в ходе давки, возникшей на похоронах командующего Силами Аль-Кудсм Касема сулеймани в его родном городе Керман.

Об этом сообщает государственное иранское телевидение.

Телевидение в Керман сообщает о гибели 35 человек. Еще 48 получили ранения.

В иранских социальных сетях опубликованы видео из Керман, на которых видны лежащие на земле люди. Им пытаются помочь окружающие.




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