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08.01 01:35   MIGnews.com

Землетрясение в Пуэрто-Рико: обрушена достопримечательность

Геологическая служба США сообщила во вторник, 7 января, сообщила о землетрясении в Пуэрто-Рико на небольшой глубине 10,0 км.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил, что "существенной угрозы цунами нет".

По данным USGS, эпицентр землетрясения, которое произошло в 4:24 утра, находился в пяти километрах к югу от Tallaboa, недалеко от Понсе на южном побережье острова.

Это было самое сильное из серии землетрясений, обрушившихся на этот район за последние две недели. Землетрясение силой 5,8 балла в южной части Пуэрто-Рико в понедельник снесло несколько домов с опорных столбов в городах Гуаника и Гуаянилла.

Это землетрясение также разрушило "Окно Карибского моря", скальное образование на пляже, которое было туристической достопримечательностью.


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