Иран разработал 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
Высший совет нацбезопасности Ирана разработал 13 вариантов ответа на убийство американцами командующего спецподразделением Аль-Кудс в составе Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, заявил секретарь Совбеза Али Шамхани.
Шамхани отметил, что самый мягкий из данных вариантов может стать "кошмаром" для США. Американцы знают, что они уязвимы перед возможным ответом Ирана, Тегеран намерен заставить их покинуть регион, пишет Aljazeera.
3 января американцы с помощью ракеты, выпущенной с беспилотника, убили Сулеймани, двигавшегося в составе конвоя близ аэропорта в Багдаде.