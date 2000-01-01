07.01 22:01 MIGnews.com
В США водитель стрелял по детям из-за снежка
В американском штате Висконсин водитель автомобиля начал стрелять по детям за то, что они кинули в его транспортное средство снежком. Двое детей 12-ти и 13-лет получили огнестрельные ранения.
Инцидент произошел в городе Милуоки, сообщает городская полиция.
Пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле марки Toyota, пишет CBS58
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Правоохранители ведут поиск подозреваемого и расследование инцидента.
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