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В США водитель стрелял по детям из-за снежка 07.01 22:01   MIGnews.com

В США водитель стрелял по детям из-за снежка

В американском штате Висконсин водитель автомобиля начал стрелять по детям за то, что они кинули в его транспортное средство снежком. Двое детей 12-ти и 13-лет получили огнестрельные ранения.

Инцидент произошел в городе Милуоки, сообщает городская полиция.

Пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле марки Toyota, пишет CBS58.

Правоохранители ведут поиск подозреваемого и расследование инцидента.


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