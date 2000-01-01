07.01 10:22 MIGnews.com

Сирийские мятежники отрицают прекращение огня вблизи Дамаска

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Высокопоставленный чиновник сирийских мятежников опроверг сообщение о том, что соглашение о прекращении огня было достигнуто между мятежниками и правительственными войсками в районе Вади Барада близ Дамаска, где бомбардировки вывели из строя основной источник воды столицы.Правительство и союзнические войска из ливанской группировки "Хизбалла" начали атаку две недели назад, чтобы установить контроль над Вади Барада, где водный источник обеспечивает поставки четырем миллионам человек в столице.Ранее военный портал "Хизбаллы" сообщил, что соглашение о прекращении огня было достигнуто за "несколько часов" в этом районе.Однако Мунир Саял, глава политического крыла группы мятежников "Ахрара аль-Шам", сообщил Reuters, что сообщение было "ложью". Он сказал, что правительство отклонило соглашение о прекращении огня, которое позволило бы ремонтные работы на насосной станции и вернуться людям в две близлежащие деревни, из которых они были перемещены.Мятежники сообщают, что правительство разбомбило насосную станцию в начале кампании. Организация Объединенных Наций заявила, что станция была введена из строя в результате "преднамеренных" действий, но отказалась сказать, какая сторона несет ответственность.