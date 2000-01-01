ФБР: "Стрелок в аэропорту - ветеран войны в Ираке"
Аэропорт Форт-Лодердейл был закрыт до 05:00 утра по восточному времени после того, как вооруженный человек открыл огонь по толпе людей, в результате чего погибли 5 человек и получили ранения 8 человек в пятницу, 6 января.
По сообщениям СМИ, стрелком, который в настоящее время пребывает под стражей, был стройный человек около 20 лет в футболке из Звездных войн.
В международном аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд во Флориде в пятницу, 6 января, произошел теракт, в результате которого террорист расстрелял толпу людей. 9 человек получили ранения, 5 человек погибли в результате атаки.
"Теракт произошел в Терминале 2, на пункте получения багажа", - говорится в сообщении администрации аэропорта в Твиттере.
Один очевидец сообщили MSNBC: "Он ничего не сказал, он был спокоен все время, он ничего не кричал".
Сотрудники службы безопасности загнали пассажиров под взлетно-посадочные полосы, чтобы укрыть их от стрелка.
Губернатор Флориды Рик Скотт, отметим, отчитался о произошедшей трагедии в аэропорту перед новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, а не президенту Обаме.
"Я обратилась к новоизбранному президенту Трампа, и говорил с ним, и новоизбранным вице-президентом несколько раз, чтобы держать их в курсе. И они сказали мне использовать любые ресурсы, которые нам нужны от федерального правительства, что они будут делать все, что в их силах, чтобы помочь", - сказал губернатор Флориды Рик Скотт.
"Я не говорил с президентом Обамой", - подчеркнул он.
"Это ужасно, что здесь произошло. Не время говорить о политике, сейчас время оплакать тех, кто лишился жизни ...", - заявил Скотт.
ФБР взяло на себя инициативу в расследовании стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейл, как стало известно в субботу, 7 января.
Также отметим, что среди присутствующих в международном аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд находился бывший пресс-секретарь Белого дома.
Джордж Пиро, специальный агент ФБР, отвечающий за отдел Майами, заявил, что ФБР не исключает факта терроризма после того, как была установлена личность стрелка. Им оказался ветеран войны в Ираке Эстебан Сантьяго.
"Мы смотрим на все аспекты. Мы не исключаем терроризма, и мы будем рассматривать каждый угол, чтобы попытаться определить мотив этого нападения", - сказал Пиро во время пресс-конференции во Флориде.
Чиновники сообщили, что Сантьяго взял пистолет из своего багажа и открыл огонь в переполненном аэропорту Форт-Лодердейл. Он прибыл на рейсе из Анкоридж, Аляска.
В настоящее время проводится экспертная оценка психического состояние стрелка, утверждающего, что правительство США "заставляло каждый день смотреть его видео того, как исламистские экстремисты проводят свои теракты и убивать людей".
Также Эстебан Сантьяго ранее подал в ФБР жалобу на то, что его разум контролируется правительством США. Такое заявление он сделал во время беседы сотрудниками ФБР в Анкоридже.