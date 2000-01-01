07.01 08:24 MIGnews.com

ФБР: "Стрелок в аэропорту - ветеран войны в Ираке"

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Аэропорт Форт-Лодердейл был закрыт до 05:00 утра по восточному времени после того, как вооруженный человек открыл огонь по толпе людей, в результате чего погибли 5 человек и получили ранения 8 человек в пятницу, 6 января.По сообщениям СМИ, стрелком, который в настоящее время пребывает под стражей, был стройный человек около 20 лет в футболке из Звездных войн.В международном аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд во Флориде в пятницу, 6 января, произошел теракт, в результате которого террорист расстрелял толпу людей. 9 человек получили ранения, 5 человек погибли в результате атаки."Теракт произошел в Терминале 2, на пункте получения багажа", - говорится в сообщении администрации аэропорта в Твиттере.Один очевидец сообщили MSNBC: "Он ничего не сказал, он был спокоен все время, он ничего не кричал".Сотрудники службы безопасности загнали пассажиров под взлетно-посадочные полосы, чтобы укрыть их от стрелка.Губернатор Флориды Рик Скотт, отметим, отчитался о произошедшей трагедии в аэропорту перед новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, а не президенту Обаме."Я обратилась к новоизбранному президенту Трампа, и говорил с ним, и новоизбранным вице-президентом несколько раз, чтобы держать их в курсе. И они сказали мне использовать любые ресурсы, которые нам нужны от федерального правительства, что они будут делать все, что в их силах, чтобы помочь", - сказал губернатор Флориды Рик Скотт."Я не говорил с президентом Обамой", - подчеркнул он."Это ужасно, что здесь произошло. Не время говорить о политике, сейчас время оплакать тех, кто лишился жизни ...", - заявил Скотт.ФБР взяло на себя инициативу в расследовании стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейл, как стало известно в субботу, 7 января.Также отметим, что среди присутствующих в международном аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд находился бывший пресс-секретарь Белого дома.Джордж Пиро, специальный агент ФБР, отвечающий за отдел Майами, заявил, что ФБР не исключает факта терроризма после того, как была установлена личность стрелка. Им оказался ветеран войны в Ираке Эстебан Сантьяго."Мы смотрим на все аспекты. Мы не исключаем терроризма, и мы будем рассматривать каждый угол, чтобы попытаться определить мотив этого нападения", - сказал Пиро во время пресс-конференции во Флориде.Чиновники сообщили, что Сантьяго взял пистолет из своего багажа и открыл огонь в переполненном аэропорту Форт-Лодердейл. Он прибыл на рейсе из Анкоридж, Аляска.В настоящее время проводится экспертная оценка психического состояние стрелка, утверждающего, что правительство США "заставляло каждый день смотреть его видео того, как исламистские экстремисты проводят свои теракты и убивать людей".Также Эстебан Сантьяго ранее подал в ФБР жалобу на то, что его разум контролируется правительством США. Такое заявление он сделал во время беседы сотрудниками ФБР в Анкоридже.