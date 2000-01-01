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ФБР ведет расследование стрельбы в аэропорту США 07.01 07:44   MIGnews.com

ФБР ведет расследование стрельбы в аэропорту США

ФБР взяло на себя инициативу в расследовании стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейл, как стало известно в субботу, 7 января.

В настоящее время ведется работа по выявлению жертв. Руководство аэропорта сообщило, что аэропорт будет закрыт до 5:00 утра по восточному времени в субботу утром, 7 января, когда тысячи людей остаются в затруднительном положении после стрельбы.

В международном аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд во Флориде в пятницу, 6 января, произошел теракт, в результате которого террорист расстрелял толпу людей. 9 человек получили ранения, 5 человек погибли в результате атаки.

"Теракт произошел в Терминале 2, на пункте получения багажа", - говорится в сообщении администрации аэропорта в Твиттере.

Также отметим, что среди присутствующих в международном аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд находился бывший пресс-секретарь Белого дома.

Детали теракта уточняются.
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