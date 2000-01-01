07.01 19:19 MIGnews.com

Иран планировал убийство сторонников Израиля в Германии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Иранские спецслужбы планировали совершить серию террористических нападений на произраильские организации и их представителей в Германии. Об этом сообщили германские СМИ, ссылаясь на генеральную прокуратуру ФРГ.Как пишет Tagesspiegel, в начале этой неделе немецкая полиция арестовала некоего 31-летнего гражданина Пакистана Саида Мустафу Х., который работал в Германском аэрокосмическом центре и преподавал инженерию в колледже Бремерхафена. Его обвиняют в шпионаже в пользу Ирана – с июля 2015 по июль 2016 года мужчина был агентом Корпуса стражей Исламской революции.Якобы КСИР задумали убить экс-президента сообщества Германо-израильской дружбы, а также бывшего члена Бундестага от социал-демократов Рейнхольда Роббе, а пакистанец Саид не только передавал иранцам всю необходимую информацию о политике, но также исследовал офис сообщества и иногда следил за Роббе по пути от дома до работы.Отмечается, что это является первым случаем, когда целью иранских спецслужб стал госслужащий ФРГ.Кроме того, журналист телерадиокомпании "Вестдойчер рундфунк" Георг Хайль утверждает, что Мустафа также следил за французско-израильским профессором, преподававшим в одном из бизнес-колледжей Парижа. Впрочем, имя второй мишени и название колледжа он не указал.Отмечается, что по аналогичным обвинениям позже был арестован и второй пакистанец, которого вскоре выслали из Германии.