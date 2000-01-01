07.01 18:39 MIGnews.com

Израильский спутник засек в Сирии российские "Искандеры"

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Американские СМИ подтвердили информацию западных разведслужб о развернутых в Сирии российских оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М". Об этом пишет издание Defense News, ссылаясь на свои источники в израильской разведке.На своем сайте Defense News опубликовало спутниковый снимок российской военной базы "Хмеймим" в сирийской Латакии, на котором видны два ракетных комплекса. Стоит отметить, что, как известно, "Искандеры" могут вооружаться баллистическими ракетами, способными нести ядерные боевые части.Их засек израильский спутник "Эрос-В", созданный компанией ImageSat International (iSi), "дочкой" ведущей государственной оборонной корпорации Israel Aerospace Industries (IAI), которая строит, в том числе, и разведывательные спутники. Фото было сделано 28 декабря, но опубликовано лишь 5 января.Это стало первым документальным подтверждением наличия данных ракетных систем в Сирии, что Россия доселе отрицала.Israel Aerospace Industries допускает, что "Искандеров" на "Хмеймим" может быть и больше, так как, по всей вероятности, засечь их удалось лишь из-за сезонных паводков, которые вынудили русских передвинуть ракетные комплексы. В январе "Эрос-В" засек на военной базе 6 ракетных комплексов, накрытых камуфляжной сеткой, однако, что это за комплексы, не имея четких данных, затруднительно сказать наверняка.