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Израильский спутник засек в Сирии российские `Искандеры` | Фото: ImageSat International07.01 18:39   MIGnews.com

Израильский спутник засек в Сирии российские "Искандеры"

Американские СМИ подтвердили информацию западных разведслужб о развернутых в Сирии российских оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М". Об этом пишет издание Defense News, ссылаясь на свои источники в израильской разведке.

На своем сайте Defense News опубликовало спутниковый снимок российской военной базы "Хмеймим" в сирийской Латакии, на котором видны два ракетных комплекса. Стоит отметить, что, как известно, "Искандеры" могут вооружаться баллистическими ракетами, способными нести ядерные боевые части.

Их засек израильский спутник "Эрос-В", созданный компанией ImageSat International (iSi), "дочкой" ведущей государственной оборонной корпорации Israel Aerospace Industries (IAI), которая строит, в том числе, и разведывательные спутники. Фото было сделано 28 декабря, но опубликовано лишь 5 января.

Это стало первым документальным подтверждением наличия данных ракетных систем в Сирии, что Россия доселе отрицала.

Israel Aerospace Industries допускает, что "Искандеров" на "Хмеймим" может быть и больше, так как, по всей вероятности, засечь их удалось лишь из-за сезонных паводков, которые вынудили русских передвинуть ракетные комплексы. В январе "Эрос-В" засек на военной базе 6 ракетных комплексов, накрытых камуфляжной сеткой, однако, что это за комплексы, не имея четких данных, затруднительно сказать наверняка.
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