Взрыв в центре города в Сирии: десятки погибших и раненых
Взрыв в оживленном центре удерживаемого мятежниками города вблизи границы Сирии с Турцией привел к гибели и ранению десятков людей в субботу, 7 января, как сообщают Британская обсерватория по правам человека в Сирии, местные жители и представитель мятежников.
Сирийская обсерватория по правам человека сообщило, что, по меньшей мере, 19 человек, в основном, мирные жители, были убиты в результате взрыва перед зданием суда в северном сирийском городе Азаза.
Десятки других мирных жителей получили серьезные травмы, как сообщает мониторинговая группа.
Как полагают, к гибели людей привел взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля.