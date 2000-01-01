Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Взрыв в центре города в Сирии: десятки погибших и раненых 07.01 15:20   MIGnews.com

Взрыв в центре города в Сирии: десятки погибших и раненых

Взрыв в оживленном центре удерживаемого мятежниками города вблизи границы Сирии с Турцией привел к гибели и ранению десятков людей в субботу, 7 января, как сообщают Британская обсерватория по правам человека в Сирии, местные жители и представитель мятежников.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщило, что, по меньшей мере, 19 человек, в основном, мирные жители, были убиты в результате взрыва перед зданием суда в северном сирийском городе Азаза.

Десятки других мирных жителей получили серьезные травмы, как сообщает мониторинговая группа.

Как полагают, к гибели людей привел взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:53
Ле Пен обещает "Frexit", если ЕС не пойдет на уступки
14:19
Пакистан освободил 217 индийских рыбаков
13:52
Испанская Валенсия объявила Израилю бойкот
13:22
Иракские силы наступают на реку Тигр в Мосуле
12:51
Перестрелки в Кот-д'Ивуар: восстание подавить не удалось
12:20
Может ли холодильник спасти от ядерного взрыва
11:55
Массовые столкновения на Шри-Ланке
11:25
Афганские боевики убили 8 хазарейских шахтеров
10:54
Италия депортировала тунисца из-за религиозного экстремизма
10:22
Сирийские мятежники отрицают прекращение огня вблизи Дамаска
09:53
Разведка США: "Путин влиял на президентские выборы"
08:57
Лидер Тайваня продолжает злить Китай
07:44
ФБР ведет расследование стрельбы в аэропорту США
07:15
Министр обороны США пожаловался на Владимира Путина
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus