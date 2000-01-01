07.01 15:20 MIGnews.com

Взрыв в центре города в Сирии: десятки погибших и раненых

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Взрыв в оживленном центре удерживаемого мятежниками города вблизи границы Сирии с Турцией привел к гибели и ранению десятков людей в субботу, 7 января, как сообщают Британская обсерватория по правам человека в Сирии, местные жители и представитель мятежников.Сирийская обсерватория по правам человека сообщило, что, по меньшей мере, 19 человек, в основном, мирные жители, были убиты в результате взрыва перед зданием суда в северном сирийском городе Азаза.Десятки других мирных жителей получили серьезные травмы, как сообщает мониторинговая группа.Как полагают, к гибели людей привел взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля.