07.01 14:19 MIGnews.com

Пакистан освободил 217 индийских рыбаков

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217 индийских рыбаков, освобожденные властями Пакистана, вернулись в Индию через пограничный переход Вагах в пятницу, 6 января, после того, как один из их коллег погиб из-за остановки сердца за два дня до их освобождения.Рыбаки были арестованы почти год назад, когда они забрели в территориальные воды Пакистана.Освобождение рыбаков произошло на фоне напряжения в связях между Индией и Пакистаном вследствие нападения боевиков двух стран через их границы.25 декабря Пакистан освободил 220 рыбаков, которые были арестованы по подобным обвинениям.Конвенция ООН по морскому праву гласит, что рыбаки, которые пересекают территориальные воды, могут быть предупреждены и оштрафованы, но не арестованы.