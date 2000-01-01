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Иракские силы наступают на реку Тигр в Мосуле | Фото: Thinkstock07.01 13:22   MIGnews.com

Иракские силы наступают на реку Тигр в Мосуле

Иракские силы наступают на реку, которая проходит через центральный Мосул, в субботу, 7 января, в рамках наступления на боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, которое набирает темпы благодаря новой тактике и лучшей координации. Об этом заявил пресс-секретарь по борьбе с терроризмом в субботу, 7 января.

Достижения в последние дни, в том числе наступление в субботу, включают в себя беспрецедентный ночной штурм и вытеснение элитными силами боевиков из нескольких районов к востоку от реки Тигр, которые были их последним крупным оплотом в Ираке.

Служба сил по борьбе с терроризмом стала ближе к реке Тигр внутри Мосула и наступает на стратегический мост, как сообщил пресс-секретарь. США оказывают поддержку иракским силам в проведении антитеррористической операции по возвращению контроля над городом, начатой почти три месяца назад.

"Силы по борьбе с терроризмом находятся в около 500 метрах (ярдов) от четвертого моста", -заявил журналистам Сабах аль-Нумана, находясь к востоку от Мосула.

Афганские силы захватили район Гуфран, ранее известный как Аль-Баас, и вошли в соседний Вахда, отметил он.
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