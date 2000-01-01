07.01 13:22 MIGnews.com

Иракские силы наступают на реку Тигр в Мосуле

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Иракские силы наступают на реку, которая проходит через центральный Мосул, в субботу, 7 января, в рамках наступления на боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, которое набирает темпы благодаря новой тактике и лучшей координации. Об этом заявил пресс-секретарь по борьбе с терроризмом в субботу, 7 января.Достижения в последние дни, в том числе наступление в субботу, включают в себя беспрецедентный ночной штурм и вытеснение элитными силами боевиков из нескольких районов к востоку от реки Тигр, которые были их последним крупным оплотом в Ираке.Служба сил по борьбе с терроризмом стала ближе к реке Тигр внутри Мосула и наступает на стратегический мост, как сообщил пресс-секретарь. США оказывают поддержку иракским силам в проведении антитеррористической операции по возвращению контроля над городом, начатой почти три месяца назад."Силы по борьбе с терроризмом находятся в около 500 метрах (ярдов) от четвертого моста", -заявил журналистам Сабах аль-Нумана, находясь к востоку от Мосула.Афганские силы захватили район Гуфран, ранее известный как Аль-Баас, и вошли в соседний Вахда, отметил он.