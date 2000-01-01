07.01 12:51 MIGnews.com

Перестрелки в Кот-д'Ивуар: восстание подавить не удалось

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Ожесточенная перестрелка вспыхнула рано утром в субботу, 7 января, возле главного военного лагеря во втором по величине городе Кот-д'Ивуара, Буаке, где недовольные солдаты начали восстание днем раньше из-за заработной платы и премий, как сообщил житель города."Перестрелки очень сильные сейчас там, где 3-й батальон. Я рядом, и я слышу их, как будто это происходит рядом с нами", - сказал житель Конана Бенот Reuters по телефону.Ранее сообщалось о том, что группа солдат возвела баррикады в центре одного из крупнейших по числу населения городе Кот-д'Ивуар — Буаке. Бывшие военные перекрыли въезды в город, установили в центре баррикады и выдвинули требования правительству. В частности, они требуют выделения жилья и единовременных выплат.В Кот-Д'Ивуар в 2010 году разразился политический кризис. В прошлом году, в связи с тем, что ситуация несколько стабилизировалась, были сняты часть санкций, введенных в отношении страны.