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Массовые столкновения на Шри-Ланке | Фото: Thinkstock07.01 11:55   MIGnews.com

Массовые столкновения на Шри-Ланке

Сторонники правительства Шри-Ланки атаковали протестующих буддистских монахов и деревенских жителей дубинками в субботу, 7 января, когда они выступили против плана правительства, чтобы использовать частную землю для промышленной зоны, в которой Китай будет иметь крупный пакет акций.

Полиция вмешалась в драки и разняла нападавших, но запланированное открытие промышленной зоны было задержано из-за беспорядков. Открытие зоны должен был провести премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе.

Правительство подписало рамочное соглашение о 99-летней аренде порта Хамбантота с компанией, в которой Китай будет иметь 80-ти % долю. Чиновники также планируют создать близлежащую промышленную зону, куда китайские компании будут приглашены для создания заводов.
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