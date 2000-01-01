07.01 11:55 MIGnews.com

Массовые столкновения на Шри-Ланке

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Сторонники правительства Шри-Ланки атаковали протестующих буддистских монахов и деревенских жителей дубинками в субботу, 7 января, когда они выступили против плана правительства, чтобы использовать частную землю для промышленной зоны, в которой Китай будет иметь крупный пакет акций.Полиция вмешалась в драки и разняла нападавших, но запланированное открытие промышленной зоны было задержано из-за беспорядков. Открытие зоны должен был провести премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе.Правительство подписало рамочное соглашение о 99-летней аренде порта Хамбантота с компанией, в которой Китай будет иметь 80-ти % долю. Чиновники также планируют создать близлежащую промышленную зону, куда китайские компании будут приглашены для создания заводов.