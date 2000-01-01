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Афганские боевики убили 8 хазарейских шахтеров 07.01 11:25   MIGnews.com

Афганские боевики убили 8 хазарейских шахтеров

Неизвестные боевики убили восемь членов хазарейского меньшинства Афганистана, которые работали шахтерами в северной провинции Баглан, как сообщил представитель местного правительства в субботу, 7 января.

Фаиз Мохаммад Амири, губернатор района Талех ва Барфак, сообщил, что 8 шахтеров погибли и еще 3 получили ранения. Все они прибыли из Дайкунди в центральной части Афганистана. Боевики вытащили шахтеров из автомобиля и расстреляли их в пятницу, 6 декабря.

Губернатор обвинил талибов, которые контролируют район, где произошло нападение, но повстанческое движение отрицает свою причастность.

"Люди, работающие в этой шахте, имели наше разрешение, и у нас были хорошие отношения", - сказал пресс-секретарь талибов Забиуллой Муджахид.

"Они не создавали никаких проблем", - продолжил он.

Он обвинил членов неформальных местных ополченцев в этом районе в убийстве шахтеров.

Хазарейцы являются персоязычным, в основном шиитским меньшинством, которые столкнулись с долгой историей дискриминации и насилия в основном суннитского Афганистана.

В прошлом году десятки хазарейцев были убиты в результате серии терактов в Кабуле.
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