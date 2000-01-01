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07.01 10:54   MIGnews.com

Италия депортировала тунисца из-за религиозного экстремизма

Италия депортировала тунисца, обвиненного в религиозном экстремизме и оказании поддержке заключенному в тюрьму будущему иностранному боевику, как стало известно в субботу, 7 января.
 
Министерство внутренних дел сообщило о том, что 26-летний тунисец Маруан Маслути был отправлен обратно в Тунис в четверг, 5 января.

Министерство сообщило, что он подружился с другим тунисцем из того же города, Равенны, который был арестован в 2015 году по обвинениям в террористической деятельности из-за предполагаемых планов присоединиться к джихаду в Ираке и Сирии.
 
В заявлении министерства также говорится, что Маслути был под влиянием пропаганды джихадистов и писал на своей странице в Facebook: "Я не знаю, должен ли я быть хорошим или устроить бойню, я должен думать об этом".
 
За последние 2 года правительство Италии депортировало до 134 подозреваемых экстремистов с января 2015 года.
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