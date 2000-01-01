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Историка-убийцу переводят в центр Сербского 06.12 09:45   MIGnews.com

Историка-убийцу переводят в центр Сербского

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантски Анастасии Ещенко, ближайший месяц проведет в психиатрическом центре имени Сербского. Как сообщает Telegram-канал Mash, его ждет серия обследований. Также за ним там будут наблюдать врачи-психиатры.

При этом, уже после первого осмотра специалисты допустили, что историк-расчленитель вменяем. Теперь будет проведена экспертиза.

Ранее стало известно, что Соколова перевели в психбольницу московского СИЗО "Бутырка". Там он содержался в двухместной камере, помещение он делил с обвиняемым в насильственных действиях сексуального характера.


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