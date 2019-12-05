Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Индии группа насильников подожгла свою жертву 06.12 08:46   MIGnews.com

В Индии группа насильников подожгла свою жертву

В Индии 20-летняя женщина, пережившая жестокое изнасилование пятью мужчинами, была подожжена своими насильниками.

Обвиняемый в изнасиловании и его друзья вывели женщину за пределы деревни, в которой та проживала, облили ее бензином, а затем подожгли. В марте женщина подверглась сексуальному насилию со стороны пятерых мужчин, трое из которых были арестованы полицией, а двоим удалось скрыться.

Прибывшие на место преступления правоохранители доставили женщину в ближайшую государственную больницу. Впоследствии она в тяжелом состоянии была переведена в больницу Лакхнау. Об этом сообщает издание India Today.

Все пятеро злоумышленников, один из которых является сыном деревенского старосты, обвиняемым в совершении изнасилования, однако отпущенным под залог, арестованы полицией.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:07
Япония: тысячи пациентов гибнут из-за лечения антибиотиками
23:15
Названы ведущие "Евровидения-2020"
21:57
В Великобритании женщина построила паб для своего мужа
21:35
Польша хочет купить территорию бывшего концлагеря у Австрии
20:44
Стрельба на авиабазе в США: есть погибшие
20:13
Нетаниягу и Путин поговорили по телефону: о чем шла речь
19:51
Мятежи на границе с Газой возобновились: первые подробности
19:27
Поэт тепла и солнца
19:19
Путин хочет лично встретиться с Зеленским
18:39
Самые влиятельные женщины мира: кто отличился в 2019 году
18:16
Нетаниягу и Ганц грозят победить друг друга на выборах
17:50
Ди Каприо пожертвовал около $100 млн на спасение природы
17:32
Нетаниягу: мы готовимся к ненужным выборам
16:47
Кац и Лавров обсудили помилование Наамы Иссахар
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus