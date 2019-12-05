В Индии группа насильников подожгла свою жертву

В Индии 20-летняя женщина, пережившая жестокое изнасилование пятью мужчинами, была подожжена своими насильниками.
Обвиняемый в изнасиловании и его друзья вывели женщину за пределы деревни, в которой та проживала, облили ее бензином, а затем подожгли. В марте женщина подверглась сексуальному насилию со стороны пятерых мужчин, трое из которых были арестованы полицией, а двоим удалось скрыться.
Прибывшие на место преступления правоохранители доставили женщину в ближайшую государственную больницу. Впоследствии она в тяжелом состоянии была переведена в больницу Лакхнау. Об этом сообщает издание India Today.
Все пятеро злоумышленников, один из которых является сыном деревенского старосты, обвиняемым в совершении изнасилования, однако отпущенным под залог, арестованы полицией.