06.12 08:45 MIGnews.com

ЦАХАЛ установил причину возгорания вертолета

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В ЦАХАЛ выявили причину возгорания на борту вертолета, которое спровоцировало экстреннуб посадку.Транспортный вертолет CH-53, известный в Израиле как Yasur, совершил аварийную посадку возле перекрестка Бейт-Кама на юге после пожара. Экипаж благополучно покинул салон. Расследование инцидента показало, что причиной пожара стал не двигатель, а шестерня, соединенная с левым двигателем.Высокая температура, генерируемая реле, зажгла вспышку вертолета."Причины технического сбоя выясняются в сотрудничестве с профессионалами, коллегами ВВС, которые также управляют вертолетами CH-53, производителем вертолетов и представителями израильской промышленности", - пояснили в ЦАХАЛ.Команда, проводившая расследование, также высоко оценила быстрые и профессиональные действия пилотов, которые заметили неисправность и посадили самолет без жертв.