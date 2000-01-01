ЦАХАЛ установил причину возгорания вертолета

В ЦАХАЛ выявили причину возгорания на борту вертолета, которое спровоцировало экстреннуб посадку.
Транспортный вертолет CH-53, известный в Израиле как Yasur, совершил аварийную посадку возле перекрестка Бейт-Кама на юге после пожара. Экипаж благополучно покинул салон. Расследование инцидента показало, что причиной пожара стал не двигатель, а шестерня, соединенная с левым двигателем.
Высокая температура, генерируемая реле, зажгла вспышку вертолета.
"Причины технического сбоя выясняются в сотрудничестве с профессионалами, коллегами ВВС, которые также управляют вертолетами CH-53, производителем вертолетов и представителями израильской промышленности", - пояснили в ЦАХАЛ.
Команда, проводившая расследование, также высоко оценила быстрые и профессиональные действия пилотов, которые заметили неисправность и посадили самолет без жертв.