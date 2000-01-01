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ЦАХАЛ установил причину возгорания вертолета | Фото:06.12 08:45   MIGnews.com

ЦАХАЛ установил причину возгорания вертолета

В ЦАХАЛ выявили причину возгорания на борту вертолета, которое спровоцировало экстреннуб посадку.

Транспортный вертолет CH-53, известный в Израиле как Yasur, совершил аварийную посадку возле перекрестка Бейт-Кама на юге после пожара. Экипаж благополучно покинул салон. Расследование инцидента показало, что причиной пожара стал не двигатель, а шестерня, соединенная с левым двигателем.

Высокая температура, генерируемая реле, зажгла вспышку вертолета.

"Причины технического сбоя выясняются в сотрудничестве с профессионалами, коллегами ВВС, которые также управляют вертолетами CH-53, производителем вертолетов и представителями израильской промышленности", - пояснили в ЦАХАЛ.

Команда, проводившая расследование, также высоко оценила быстрые и профессиональные действия пилотов, которые заметили неисправность и посадили самолет без жертв.


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