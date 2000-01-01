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Смерть раввина в Марокко: `это убийство, а не случайность` | Фото:06.12 08:13   MIGnews.com

Смерть раввина в Марокко: "это убийство, а не случайность"

43-летний раввин Давид Леви с другими евреями поехал в Марокко, чтобы посетить могилу Хаиме Пинто, однако оказался жертвой инцидента. Он не супел выйти на дорогу, как его зажало между двумя автобусами. Друг Леви, который получил травмы в результате инцидента, и другие люди, которые были в той же поездке, утверждают, что водитель автобуса намеренно сбил Леви после ссоры.

Группа раввинов должна была выйти из отеля и сеть в два автобуса, но водитель одного из автобусов резко нажал на газ и сбил двух евреев, а также жителя Касабланки. Давид Леви и местный жители погибли. В четверг на канале 13 News было опубликовано видео, на котором Леви говорит, что он возвращается в отель из-за того, что Шаббат вот-вот начнется, а затем выходит из автобуса.

Позже между водителем автобуса и евреями последовал спор. Давид Бонен, который стоял на несколько сантиметров дальше от раввина Леви во время столкновения, сказал, что водитель "разогнался на полной скорости и выглядел как убийца".

Раввин Леви был женат, у него было четверо детей. Его жена Сагит сказала: "Он был удивительным человеком. Это убийство, это не случайность". В ответ МИД заявил: "Мы продолжаем следить за расследованием инцидента и работаем над получением отчета о расследовании".


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