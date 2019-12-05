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В Великобритании погиб российский олигарх 06.12 07:32   MIGnews.com

В Великобритании погиб российский олигарх

В результате ДТП, которое произошло 25 ноября в городе Оксшотт, в графстве Суррей, погиб российский олигарх Дмитрий Обретецкий.

В полиции утверждают, что авария произошла с участием "трех транспортных средств и пешехода, который в то время выгуливал пса. Собака погибла на месте происшествия". Об этом сообщает The Telegraph.

Пешеходом оказался Обретецкий, который скончался в больнице 30 ноября.

Друг погибшего, бизнесмен Павел Боровков, заявил, что Обретецкий последние восемь лет проживал в Лондоне, где занимался продажей недвижимости.

Обретецкий владел компанией Magnat Trade Enterprise, являющейся одним из крупнейших дистрибьюторов продукции Mars, Nestle, Procter & Gamble. Также он занимался рекламным бизнесом и продажей ликеро-водочной продукции.


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