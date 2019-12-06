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Стрельба на авиабазе в США: есть погибшие | Фото:06.12 20:44   MIGnews.com

Стрельба на авиабазе в США: есть погибшие

На территории авиационной базы ВМС Pensacola (Флорида) 6 декабря произошла перестрелка.

Ранения получили 11 человек, из которых 3 позже скончались, а сам стрелок был ликвидирован, передает АP.

Как стало известно, нападавшим оказался курсант летной школы, выходец из Саудовской Аравии. В США рассматривают версию теракта. Мотивы пока неизвестны.

Уточняется, что на территории авиабазы, постоянно находятся 16 тысяч военнослужащих и около 7 тысяч гражданских.




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