06.12 20:44 MIGnews.com
Стрельба на авиабазе в США: есть погибшие
На территории авиационной базы ВМС Pensacola (Флорида) 6 декабря произошла перестрелка.
Ранения получили 11 человек, из которых 3 позже скончались, а сам стрелок был ликвидирован, передает АP
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Как стало известно, нападавшим оказался курсант летной школы, выходец из Саудовской Аравии. В США рассматривают версию теракта. Мотивы пока неизвестны.
Уточняется, что на территории авиабазы, постоянно находятся 16 тысяч военнослужащих и около 7 тысяч гражданских.
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