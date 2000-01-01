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Израиль уничтожил российские ракетные системы в Сирии | Фото:06.12 13:13   MIGnews.com

Израиль уничтожил российские ракетные системы в Сирии

В ноября Израиль уничтожил российские ракетные системы, принадлежащие сирийскому режиму, сообщил военный источник Заман аль-Вазл. Информатор на условиях анонимности сообщил, что Израиль пытался "не смущать" Россию и не вызывать напряженности в отношениях.

Новые спутниковые снимки, полученные Заманом аль-Васлом, показали, что ракетные системы "Бук-М2" и "Панцир-С1" были уничтожены Израилем к югу от столицы Сирии, Дамаска.

"Бук" - это зенитная ракетная система средней дальности, предназначенная для противодействия крылатым ракетам. Pantsir-S1 - это комбинированная система ракетного и зенитного артиллерийского вооружения малой и средней дальности.

Израиль заявил 20 ноября, что его самолет поразил десятки иранских и сирийских военных целей в отместку за ракеты, выпущенные в сторону Израиля днем ​​ранее. Сирийская организация по правам человека заявила, что в ходе атаки были уничтожены склады оружия и боеприпасов, принадлежащие силам Аль-Кудс.

Британская правозащитная группа, в свою очередь, заявила, что 11 человек были убиты, в том числе семь членов Сил Аль-Кудс.


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