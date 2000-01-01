06.12 11:49 MIGnews.com

Обнаружено тело, пропавшего без вести, арабского подростка

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Тело пропавшего без вести арабского подростка было обнаружено в его родном гороед Шефарам в четверг, 5 декабря. Сообщения о его пропаже поступили днем ранее.Полиция считает, что Адел Хатиб, 17-летний подросток из города Шефарам, был убит. По словам правоохранителей, были задержаны четверо подозреваемых (в возрасте 18, 19, 20 и 24 года).Хатиб пропал в среду. Его тело было найдено в открытой местности возле школы со следами насилия. Члены семьи сообщили веб-сайту Ynet, что Хатиб получил телефонный звонок от кого-то, просящего его прийти в школу."Мое сердце разрывается", - рассказал на сайте отец Хатиба Ашраф. "Мы до сих пор не поняли, что потеряли его. Когда он возвращался домой, мы обнимали его. На этот раз он ушел и не вернулся."Сотни жителей Шефарама посетили дом семьи в пятницу, чтобы выразить свои соболезнования.Четыре подозреваемых должны были быть доставлены в Магистратский суд Нацарета позднее в тот же день для слушания о продлении срока их содержания под стражей.