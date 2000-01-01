06.11 13:05 MIGnews.com

Сестра Иссахар: Наама теряет рассудок

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Осужденная в Российской Федерации на 7,5 лет за контрабанду наркотиков Наама Иссахар находится в очень тяжелом эмоциональном состоянии.Об этом рассказала ее сестра Лиад Голдберг, навестившая Иссахар в российской тюрьме, сообщает The Times of Israel."Они держали ее в наручниках – это действительно грустно. Физически она в безопасности и все такое, но я очень переживаю за ее эмоциональное и психическое здоровье. Мама видела ее пару дней назад, и рассказала, что Наама теряет рассудок. Она больше не может этого терпеть", - говорит Голдберг.Сестра Иссахар также раскритиковала репортаж российского международного новостного агентства Russia Today, где ее сестра положительно отзывается об условиях своего содержания."Это неправда. Она сказала, что на нее оказывали сильное давление, что она понятия не имела, о чем репортеры собираются с ней говорить. Многое из сказанного – фейковая информация", - подчеркнула сестра узницы Кремля.Девушка также добавила, что все семья Иссахар по-прежнему сконцентрирована на возвращении ее сестры домой."У нас все еще есть надежда. Мы не можем позволить, чтобы она продолжала там сидеть. Это просто не вариант. Мы действительно надеемся, что все это скоро закончится, ведь ситуация уже сказывается на всей семье. Мы не сломлены, однако я думаю, что уже близки к этому", - резюмировала Голдберг.