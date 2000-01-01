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В Индии врачи перепутали беременность с опухолью 06.11 10:15   MIGnews.com

В Индии врачи перепутали беременность с опухолью

Индийские врачи перепутали 18-килограммовую опухоль с беременностью женщины. Женщину прооперировали после того, как ей стало плохо из-за быстро увеличивающегося новообразования.

Сильные боли в брюшной полости мучили 38-летнюю Кавиту Калам, которая часто обследовалась у медиков. Собственно женщина и медики подумали, что боли - результат сложной беременности.

Кавите было трудно дышать, что повлекло госпитализацию, после и стало известно, что почти 95% живота захватила опухоль.

Хирурги вырезали серозную цистаденому (не злокачественная опухоль), врач отметил, что в своей практике не видел такого размера опухоль.


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