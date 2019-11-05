06.11 06:38 MIGnews.com

Видео: охранники железной дороги избили солдата-хареди

יוסף גבאי, חייל בודד לוחם צה"ל, התעמת עם מאבטחי הרכבת בירושלים. עורך דינו, אסף אמון, מסר: "אנו עדים להתנהגות פסולה מצד רכבת ישראל - במקום לפתור את הסוגיה לגופה בחרו להיגרר לאלימות פיזית ומילולית. חשוב לזכור כי מדובר על לוחם חרדי, חייל בודד שאנו מייחלים לשילובם בחברה" @Yossi_eli pic.twitter.com/CGAGgbIoml — חדשות 13 (@newsisrael13) November 5, 2019

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Канал КАН показал видео конфронтации между работниками компании Израильские Железные Дороги и солдатом-хареди.Солдат ехал в гражданской одежде по военному удостоверению. У него было на это разрешение от армии.Один из сотрудников компании отобрал у солдата удостоверение, а второй начал обзывать его. Когда солдат попытался забрать удостоверение, его начали душить. Работники вызвали охранников компании, и те побили солдата.Компания заявила, что солдат “прибыл на станцию без военной формы и с недействительным удостоверением” что и стало причиной конфронтации.Адвокат солдата Ассаф Амон заявил: “Мы стали свидетелями неправомерных действий Израильских Железных Дорог, Вместо того, чтобы решить проблему, ее сотрудники предпочли применить насилие. Речь идет об одиноком солдате-хареди, служащем в боевых частях, которого мы пытаемся интегрировать в общество”.