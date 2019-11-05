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Видео: охранники железной дороги избили солдата-хареди 06.11 06:38   MIGnews.com

Видео: охранники железной дороги избили солдата-хареди

Канал КАН показал видео конфронтации между работниками компании Израильские Железные Дороги и солдатом-хареди.

Солдат ехал в гражданской одежде по военному удостоверению. У него было на это разрешение от армии.

Один из сотрудников компании отобрал у солдата удостоверение, а второй начал обзывать его. Когда солдат попытался забрать удостоверение, его начали душить. Работники вызвали охранников компании, и те побили солдата.





Компания заявила, что солдат “прибыл на станцию без военной формы и с недействительным удостоверением” что и стало причиной конфронтации.

Адвокат солдата Ассаф Амон заявил: “Мы стали свидетелями неправомерных действий Израильских Железных Дорог, Вместо того, чтобы решить проблему, ее сотрудники предпочли применить насилие. Речь идет об одиноком солдате-хареди, служащем в боевых частях, которого мы пытаемся интегрировать в общество”.


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