07.11 04:55 MIGnews.com

В Индии мужчина умер из-за спора кто больше съест яиц

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Мужчина из Индии поспорил со своим другом, что он съест 50 яиц. Спор обернулся для него боком. Мужчина умер от переедания."Двое друзей шли по рыночной площади Бибиньян в районе Джаунпур Уттар-Прадеш, в Индии, когда начали спорить. Чтобы решить спор, они поспорили на 2,000 индийских рупий, кто из них первый съест 50 яиц за раз. Полиция сообщила, что Субгаш Иада начал есть 42 яйцо и упал без сознания. 42-летнего мужчину доставили в больницу, но он умер через несколько часов", — говорится в сообщении.