Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Индии мужчина умер из-за спора кто больше съест яиц 07.11 04:55   MIGnews.com

В Индии мужчина умер из-за спора кто больше съест яиц

Мужчина из Индии поспорил со своим другом, что он съест 50 яиц. Спор обернулся для него боком. Мужчина умер от переедания.

"Двое друзей шли по рыночной площади Бибиньян в районе Джаунпур Уттар-Прадеш, в Индии, когда начали спорить. Чтобы решить спор, они поспорили на 2,000 индийских рупий, кто из них первый съест 50 яиц за раз. Полиция сообщила, что Субгаш Иада начал есть 42 яйцо и упал без сознания. 42-летнего мужчину доставили в больницу, но он умер через несколько часов", — говорится в сообщении.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:46
Разрушительный торнадо в Греции обрушился на завод
01:26
Взрослые готовы на любую ложь ради секса, - ученые
00:13
YouTube решил помочь блогерам заработать на подписчиках
23:35
Финская таможня вернет гражданам 11,5 млн евро
22:11
Елизавета II отказалась от изделий из натурального меха
21:43
Попытка захвата заложников в аэропорту Амстердама
21:21
У актрисы Катрин Денев диагностирован инсульт
21:07
Поножовщина в Тайбе: 3 раненых
20:46
В кибуц около Газы сбежал палестинец: объявлена ЧС
19:47
Иран задержал сотрудника МАГАТЭ: изъяты паспорт и документы
19:12
Крупнейший мошенник в истории Израиля выйдет по УДО
18:54
В Британии сдают дом, в котором убили родителей Поттера
18:34
Охана выдал запрещенные к публикации детали "дела 4000"
18:11
Госдеп: Nord Stream 2 - угроза приоритетам США
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus