06.11 21:43 MIGnews.com

Попытка захвата заложников в аэропорту Амстердама

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Согласно сообщениям, в аэропорту Амстердама Схипхол в Нидерландах было объявлено о серьезной угрозе безопасности. Трое мужчин, вооруженных ножами, пытались взять захватить заложников.Предположительно, под ударом оказался рейс UX1094 авиакомпании Air Europa, следовавший в Мадрид. Согласно данным онлайн-табло, вылет самолета задерживается на 1 час 20 минут. На его борту находятся как минимум 27 человек. Член экипажа активировал предупреждение о захвате, сообщает голландская телекомпания NOS.Терминал D был полностью закрыт для пассажиров. По информации сотрудников правоохранительных органов, в одном из самолетов произошла "подозрительная ситуация". Подробности инцидента пока не уточняются.Ситуации присвоена третья степень опасности, которая означает "потенциальную угрозу населению". На место прибыли спецназ, пожарные и медики.