06.11 21:07 MIGnews.com

Поножовщина в Тайбе: 3 раненых

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В среду, 6 ноября, 33-летний мужчина получил серьезные ранения в результате драки в израильском городе Тайбе. Он был госпитализирован в Петах-Тикве под седацией, говорится в заявлении службы скорой помощи "Маген Давид Адом".В ходе драки также было ранено два человека: 21-летний мужчина, который получил ножевые ранения и 16-летний подросток.На прошлой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил, что будет сформирован новый комитет по борьбе с ростом насилия, а президент Реувен Ривлин назвал это "чрезвычайным положением в стране". Более 75 человек были убиты в результате насилия в городах и поселках с арабским большинством с начала года.