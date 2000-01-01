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Поножовщина в Тайбе: 3 раненых | Фото:06.11 21:07   MIGnews.com

Поножовщина в Тайбе: 3 раненых

В среду, 6 ноября, 33-летний мужчина получил серьезные ранения в результате драки в израильском городе Тайбе. Он был госпитализирован в Петах-Тикве под седацией, говорится в заявлении службы скорой помощи "Маген Давид Адом".

В ходе драки также было ранено два человека: 21-летний мужчина, который получил ножевые ранения и 16-летний подросток.

На прошлой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил, что будет сформирован новый комитет по борьбе с ростом насилия, а президент Реувен Ривлин назвал это "чрезвычайным положением в стране". Более 75 человек были убиты в результате насилия в городах и поселках с арабским большинством с начала года.


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