06.11 19:47 MIGnews.com

Иран задержал сотрудника МАГАТЭ: изъяты паспорт и документы

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Иран задержал инспектора из международного агентства по наблюдению за ядерной деятельностью (МАГАТЭ), которому было поручено следить за ядерной программой Исламской Республики. Согласно информационному агентству Reuters, женщина-инспектор была задержана иранскими должностными лицами на ядерном объекте в Натанзе, где у нее конфисковали паспорт и проездные документы.Представители Международного агентства по атомной энергии назвали инцидент попыткой преследования. МАГАТЭ имеет более 130 инспекторов в Иране, которые следят за ядерной программой страны в рамках соглашения 2015 года с мировыми державами. Ссылаясь на трех неназванных дипломатов МАГАТЭ, агентство Reuters заявило, что поведение Ирана было "первым в своем роде" и результатом растущих трений с Западом.Задержание рассмотрят на срочном заседании Совета управляющих МАГАТЭ, которое состоится в четверг в штаб-квартире организации в Вене, чтобы показать "насколько серьезно агентсво относятся к этому. Это потенциально разрушительный прецедент"."Существует реальная обеспокоенность тем, что это повредит тому, как [агентство] будет проводить свои проверки в будущем", - сказал европейский коллега.Вторым пунктом повестки дня будет "недостаточное сотрудничество" Ирана по обнаружению следов урана на месте, которое премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обнаружил в прошлом году на секретном ядерном складе.