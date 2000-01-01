06.11 17:53 MIGnews.com

Из Газы запущены десятки "огненных шаров" в Израиль

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Во вторник, 6 ноября, во второй половине дня палестинские СМИ сообщили о запуске десятков "огненных шаров" из Газы в сторону Израиля. Исходя из сообщения, появившейся в социальных сетях на арабском языке, запуск самодельных зажигательных устройств осуществлялся боевиками "Бригады Салах ад-Дина".Жители населенных пунктов на границе с Газы сообщают, что возле пограничного заборы были слышны несколько слабых взрывов.В последние дни в Израиле стоит жаркая и сухая погода. Днем ранее пожарная служба Израиля предупредила об угрозе возникновения лесных пожаров.