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Из Газы запущены десятки `огненных шаров` в Израиль | Фото:06.11 17:53   MIGnews.com

Из Газы запущены десятки "огненных шаров" в Израиль

Во вторник, 6 ноября, во второй половине дня палестинские СМИ сообщили о запуске десятков "огненных шаров" из Газы в сторону Израиля. Исходя из сообщения, появившейся в социальных сетях на арабском языке, запуск самодельных зажигательных устройств осуществлялся боевиками "Бригады Салах ад-Дина".

Жители населенных пунктов на границе с Газы сообщают, что возле пограничного заборы были слышны несколько слабых взрывов.

В последние дни в Израиле стоит жаркая и сухая погода. Днем ранее пожарная служба Израиля предупредила об угрозе возникновения лесных пожаров.


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