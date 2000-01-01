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Названо количество жертв турецкого наступления в Сирии | Фото:06.11 17:06   MIGnews.com

Названо количество жертв турецкого наступления в Сирии

9 октября Турция начала крупную военную операцию в восточной части Сирии, чтобы создать "безопасную зону" против курдских народных групп защиты (YPG). Многие из протурецких групп, называемые на арабском языке "Джайш аль-Ватани", участвовали в убийствах и жестоком обращении с гражданским населением. 12 октября на шоссе M4 в Сириаме они начали убивать задержанных, в том числе курдскую женщину-политика по имени Хеврин Халаф.

В первые три недели наступления Турции было убито чуть более 412 военнослужащих сирийских демократических сил (SDF), главной группы, в которую входит YPG. Это число отражает официальные данные SDF. Со стороны протурецких сил погибло 93 человека.

Трентон Шенборн, который отслеживает жертвы и другие подробности в Сирии, написал 1 ноября, что с помощью социальных сетей он подтвердил смерть 107 членов протурецких групп. Он также сообщил о 149 убитых SDF.

"Эти цифры не учитывают гибель гражданских лиц или жертв военных преступлений", - отмечает он. Шенборн также отметил, что в течение первой недели боевых действий было около 43 известных жертв со стороны Турции и 26 смертей SDF. Помимо этого, 200 000 человек покинули свои дома из-за военных действий.


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