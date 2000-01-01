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В Иордании мужчина бросился с ножом на туристов: есть жертвы | Фото:06.11 13:18   MIGnews.com

В Иордании мужчина бросился с ножом на туристов: есть жертвы

Мужчина бросился с ножом на туристов в иорданском городе Джераш, ранив несколько человек, в том числе местного гида и охранника.

Об этом сообщают местные издания, ссылаясь на данные иорданской полиции.

По предварительным данным, пострадали три испанки, которых доставили в больницу. Женщины якобы получили легкие ранения, однако по другой информации две из трех туристок находятся в критическом состоянии.



Нападающего удалось арестовать, ведется расследование. Кроме того, в сети появились видеозаписи с места происшествия, где можно увидеть истекающую кровью женщину, которая лежит на земле, и еще одну женщину в панике, бегающую в окровавленной футболке.

Древний город Джераш и его руины очень популярны среди туристов, и теракты в этом месте довольно нередки.


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