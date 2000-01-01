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Родственники убитых кузенов: мы разобьем ваши головы 06.11 12:01   MIGnews.com

Родственники убитых кузенов: мы разобьем ваши головы

Два бедуина - родственники убитых 4 ноября в Омере кузенов Джалаля и Мухаммеда Абу Таха были арестованы за угрозы в адрес представителей враждебного клана.

Два 20-летних обитателя Тель Шева были арестованы после публикации угроз. Угрозы гласили: "Наши сабли перережут ваши глотки",  и “Мы разобьем ваши головы”.

После расстрела кузенов в Омере была объявлена всеобщая забастовка.

Арестованные опубликовали пост, специфически направленный против бедуинского клана, проживающего в деревне в Негеве. Пост гласит: “Клан Таха в Тель Шева и по всей стране получил сообщение об убийстве двух наших героев. Клан Таха принял несколько решений. Любой из вас станет целью. Мы разберемся и со взрослыми, и с детьми. Наши сабли перержут ваши глотки и разобьют ваши головы. Мы открываем сезон охоты на вас. Любой, кто вас поддерживал и помогал в убийстве получит свой ответ. Дальнейших предупреждений не будет. Мы начнем искать членов вашей семьи повсюду, и вам негде будет скрыться. В следующие несколько дней  вы узнаете, каковы методы нашей реакции на эти убийства. Вам будет также больно, как больно нам, и да поможет нам Аллах”.

Вместе с указанными двумя бедуинами арестован 39-летний обитатель Тель Шева - за угрозы офицеру полиции.

Между тем, никаких арестов по делу о самом убийстве до настоящего момента не произведено.


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