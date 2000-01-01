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Запланированная ликвидация: Кузены расстреляны в упор 06.11 11:32   MIGnews.com

Запланированная ликвидация: Кузены расстреляны в упор

12-й канал израильского ТВ сообщает первые подробности расследования двойного убийства в Омер.

По данным канала, два кузена, Мухаммед и Джалал Абу Таха были расстреляны в упор в результате осуществления заранее спланированной ликвидации.

Мухаммед и Джалал возвращались с поминок родственника в Тель Шева. В тот момент, когда они повернули в сторону Рахата, они остановились. В этот момент, по свидетельствам очевидцев, появились два белых джипа, заблокировавших им дорогу. Оттуда выскочили убийцы и открыли огонь.

Оба убитых являются родственниками хорошо известного и уважаемого судьи. Полиции также известно о конфликте между двумя бедуинскими кланами. Речь идет о вендетте, начавшейся шесть лет назад, когда представитель конкурирующего клана был зарезан.

Мухаммеду было 28 лет, он женат, у него двое детей, жена должна вот-вот родить третьего. Джалалю  - 34 года, у него пятеро детей и жена также беременна.

По кузенам были выпущены десятки пуль. Через считанные минуты у расстрелянной машины собралась озлобленная толпа, атаковавшая прибывших полицейских и врачей скорой помощи.

 


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