06.11 11:32 MIGnews.com

Запланированная ликвидация: Кузены расстреляны в упор

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12-й канал израильского ТВ сообщает первые подробности расследования двойного убийства в Омер.По данным канала, два кузена, Мухаммед и Джалал Абу Таха были расстреляны в упор в результате осуществления заранее спланированной ликвидации.Мухаммед и Джалал возвращались с поминок родственника в Тель Шева. В тот момент, когда они повернули в сторону Рахата, они остановились. В этот момент, по свидетельствам очевидцев, появились два белых джипа, заблокировавших им дорогу. Оттуда выскочили убийцы и открыли огонь.Оба убитых являются родственниками хорошо известного и уважаемого судьи. Полиции также известно о конфликте между двумя бедуинскими кланами. Речь идет о вендетте, начавшейся шесть лет назад, когда представитель конкурирующего клана был зарезан.Мухаммеду было 28 лет, он женат, у него двое детей, жена должна вот-вот родить третьего. Джалалю - 34 года, у него пятеро детей и жена также беременна.По кузенам были выпущены десятки пуль. Через считанные минуты у расстрелянной машины собралась озлобленная толпа, атаковавшая прибывших полицейских и врачей скорой помощи.