06.11 11:15 MIGnews.com

Новый поворот в деле о групповом изнасиловании 13-летней

Поделиться

Все по теме

Комментарии





12-й канал израильского ТВ сообщает о “драматическом повороте “ в расследовании дела об изнасиловании 13-летней школьницы в Нетивот.Девочка утверждает, что подверглась групповому изнасилованию со стороны четырех учащихся 11-го класса.В пятницу, 20 сентября, восьмиклассница пожаловалась отцу, что уже почти две недели дважды в день подвергалась сексуальному насилию в подвале. По предварительным данным, в то время, как один из старшеклассников ее насиловал, другой снимал процесс на видео, а еще двое стояли на страже за дверью, а затем они по очереди менялись ролями.Подозреваемыми оказались подростки, которые учатся в 11 и 12 классах этой же школы. В субботу 21 сентября, полиция начала расследование и арестовала одного из подозреваемых. Остальных старшеклассников ожидает та же участь. В свою очередь чиновники министерства образования отказались комментировать инцидент, сославшись на тайну следствия, однако подчеркнули, что внимательно следит за развитием событий.В свою очередь отец пострадавший в интервью одному из телеканалов рассказал, что насильники угрожали его дочери публикацией интимных видео в случае, если она что-то расскажет родителям."Как такое вообще может случиться на школьной территории? Где были учителя, директор? Девочка полностью сломлена. Она до сих пор не выходила из комнаты и не переставала плакать. Когда я спросил, почему она сразу не пришла ко мне, она сказала, что ей угрожали убийством ее самой и младшего брата, а также публикацией интимных видео", - резюмировал он.Вчера, 5 ноября, был опознан и арестован третий подозреваемый участник изнасилований. Арестованный должен пройти в ближайшее время процесс идентификации.Изнасилования происходили в школьном бомбоубежище.Отец пострадавшей заявил в интервью 12-му каналу о том, что дочь распознала насильника, увидев его после занятий рядом со школой с еще одним подозреваемым. Девочка сообщила об этом своей подруге.Отец сообщил: “Возможно, это первое действие полиции с того момента, как был задержан второй подозреваемый. Она не знала его имени. Дело вернулось из прокуратуры, и как теперь мне кажется, полиция наконец-то начала работать, и это внушает мне оптимизм”.Адвокат Нир Ислович, представляющий интересы девочки заявил: “Как я говорил с самого начала, девочка говорит правду. Я рад, что в деле произошел позитивный поворот и насильники, убившие ее душу были пойманы”.Также сообщается о том, что кибер-подразделение полиции обнаружило фотодоказательства того, что подозреваемые совершили сексуальный акт с девочкой.