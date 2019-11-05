06.11 10:02 MIGnews.com

Видео: полицейские скрутили солиста группы Шайгец в Сдероте

שדרות הערב:

הזמר יובל מנדלסון(שייגעצ) שהופיע בפאב בשדרות עוכב לחקירה ובמקום התפתח עימות עם השוטרים.

הרקע ככל הנראה- הקמת רעש.

צפו: pic.twitter.com/sZBpFVx5QZ — almog boker (@bokeralmog) November 5, 2019

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Мероприятие Indie Music Festival в Сдероте увенчалось дракой и задержанием членов легендарной израильской рок-группы Шайгец и ее солиста Юваля Менедльсона.Причиной конфронтации с полицией , по всей видимости, стал тот факт, что выступление группы продолжилось дольше, чем было запланировано и не было прекращено после 23:00.В распространившихся в социальных сетях видео с задержанием - Мендельсон и ударник группы, сопротивляющиеся аресту. на заднем плане слышны возмущенные крики: "Они - музыканты!", “Что они делают с вами?”Полиция Сдерота распространила заявление, в котором говорится: “Полиция была вызвана в комплекс, где проходил фестиваль после множества звонков граждан, жаловавшихся на нарушение общественного порядка и шум в общественных местах после 23 часов. Вопреки обвинениям, полицейские по прибытии попросили прекратить шум, но члены группы начали провоцировать публику и отказывались идентифицировать себя, как того требует закон. Более того, они оказали сопротивление полицейским при исполнении служебных обязанностей. Полиция была вынуждена их арестовать. Позднее они были отпущены под подписку”.Мендельсон, в интервью КАН заявил, что его “силой затащили в патрульную машину, сковав наручниками”. По прибытии на полицейскую станцию ему также надели кандалы на ноги. В таком состоянии он пробыл до трех часов ночи - когда начался допрос.