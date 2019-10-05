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Безумная полицейская гонка в центре Тель-Авива 06.10 09:33   MIGnews.com

Безумная полицейская гонка в центре Тель-Авива

В минувшие выходные в ходе оперативных мероприятий по борьбе с торговлей наркотиками в самом центре Тель-Авива случилось чрезвычайное происшествие.

Полицейские заметили двух известных наркоторговцев из Яффо, продававших наркотики из окна машины на улице Герцль.

Один из полицейских агентов подошел к окну машины, заметив, как пассажир выкинул в окно яйцо “киндер-сюрприз”. Бандит неожиданно схватил полицейского за руку, в то время как водитель дал задний ход - и на большой скорости поехал навстречу движению. Ехавший по той же полосе водитель такси, к счастью, успел увернуться. Полицейский вырвался и упал на дорогу, после чего погнался бегом за бандитами.

Другая группа полиции успела заблокировать дорогу бандитам, попавшим в пробку на светофоре, когда включился красный свет. Они были нейтрализованы и арестованы. В “киндер-сюрприз” нашли четыре дозы наркотиков - три дозы кокаина и 6,8 грамм amd.





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