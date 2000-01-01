Пилот сгоревшего Суперджета о причинах гибели пассажиров
Следователи по уголовном делу о катастрофе самолета SSJ-100 в Шереметьево вменяют командиру экипажа Денису Евдокимову неправильные движения ручкой управления лайнера при посадке. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Наталья Митусова.
"Нашему подзащитному вменяется нарушение при посадке, а именно неправильное управление ручкой управления. Защита приводила следствию аргументы о некорректной реакции самолета на управление КВС (командира воздушного судна)", - пояснила адвокат.
"Согласно обвинению, удар молнии в самолет действительно был, борт находился в режиме ручного управления, был аварийным", - отметила адвокат и добавила, что "без детального изучения экспертиз трудно что-либо точно сказать в настоящий момент".
Ранее в докладе Межгосударственого авиационного комитета отмечалось, что при посадке экипаж начал импульсивно отклонять боковую ручку управления (БРУ) в разные положения. В дальнейшем зарегистрированы увеличивающиеся по амплитуде управляющие воздействия КВС на БРУ по тангажу вплоть до полного хода как "от себя", так и "на себя" с относительно продолжительным удержанием в крайних положениях, говорилось в документе.
Митусова обратила внимание, что пассажиры умерли из-за термических ожогов, а не от угарного газа. "Есть вероятность ошибки при эвакуации, что кто-то из экипажа или пассажиров открыл дверь, после чего огонь проник в салон", - сказала защитник.
Адвокат добавила, что Евдокимов находится под подпиской о невыезде, вину он не признает. По информации Эха Москвы, он утверждает, что люди погибли не из-за его действий, а в результате стечении ряда обстоятельств. Евдокимов рассказал следователям, что во время посадки «Sukhoi Superjet 100» вел себя «некорректно» — не слушался команд пилотов. Его слова приводит газета «Коммерсант». Гибель пассажиров Евдокимов объясняет тем, что кто-то, возможно, в панике открыл заднюю дверь в салоне. При этом для эвакуации использовались другие выходы. В результате сильный воздушный поток раздул пламя. Защита пилота просит провести экспертизу конструкции узла крепления шасси, которые во время посадки пробили топливные баки. Между тем, у следователей своя версия произошедшего в «Шереметьево» 5 мая, когда «Суперджет» был вынужден вернуться в аэропорт после попадания молнии. Они считают, что Евдокимов совершил посадку с превышением скорости и с большим углом атаки, из-за чего самолет ударился о полосу и несколько раз подпрыгнул. После этого подломились стойки шасси, а из топливных баков произошла утечка керосина, который загорелся.
"Командир воздушного судна после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта "Шереметьево". Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", — сообщает официальный сайт СКР.