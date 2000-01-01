В Иране арестовали известную Instagram-модель

Информационное агентство Tasnim сообщает, что Иран арестовал Instagram-модель, известную тем, что она радикально изменила свою внешность с помощью косметической хирургии. СМИ сообщают, что звезда социальных сетей, известная как Сахар Табар, была задержана по распоряжению суда Тегерана, который занимается "культурными преступлениями и социальной и моральной развращенности".
Ей выдвинут обвинения, включая богохульство, подстрекательство к насилию, получение доходов с помощью ненадлежащих средств и поощрение молодежи к развращенности, добавляет информационное агентство.
Табар стала известной в Instagram в прошлом году после публикации серии фото ее лица, измененных с помощью пластической хирургии. Она собрала 26 800 подписчиков. После операций она напоминает голливудскую звезду Анджелину Джоли.
На некоторых фото можно увидеть, как она носит свободно прилегающий хиджаб.
Косметическая хирургия пользуется огромной популярностью в Исламской Республике, где каждый год проводятся десятки тысяч операций. Instagram - единственная крупная социальная сеть, доступная в Иране, в отличие от Facebook, Twitter и службы мессенджеров Telegram, которые официально запрещены.