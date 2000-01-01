Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Иране арестовали известную Instagram-модель | Фото:07.10 03:56   MIGnews.com

В Иране арестовали известную Instagram-модель

Информационное агентство Tasnim сообщает, что Иран арестовал Instagram-модель, известную тем, что она радикально изменила свою внешность с помощью косметической хирургии. СМИ сообщают, что звезда социальных сетей, известная как Сахар Табар, была задержана по распоряжению суда Тегерана, который занимается "культурными преступлениями и социальной и моральной развращенности".

Ей выдвинут обвинения, включая богохульство, подстрекательство к насилию, получение доходов с помощью ненадлежащих средств и поощрение молодежи к развращенности, добавляет информационное агентство.

Табар стала известной в Instagram в прошлом году после публикации серии фото ее лица, измененных с помощью пластической хирургии. Она собрала 26 800 подписчиков. После операций она напоминает голливудскую звезду Анджелину Джоли.

На некоторых фото можно увидеть, как она носит свободно прилегающий хиджаб.

Косметическая хирургия пользуется огромной популярностью в Исламской Республике, где каждый год проводятся десятки тысяч операций. Instagram - единственная крупная социальная сеть, доступная в Иране, в отличие от Facebook, Twitter и службы мессенджеров Telegram, которые официально запрещены.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:27
Летом в Израиле потребление электричества не увеличилось
05:06
Число погибших в Ираке в протестах превысило 100 человек
04:29
Немецкий министр предупреждает о новой волне мигрантов в ЕС
03:26
Гидрометцентр рассказал о сокращении зимнего периода
02:48
НАСА могло отменить женскую миссию из-за размера скафандра
01:26
Элтон Джон рассказал, как чуть не умер во время гастролей
00:17
Скончался легендарный барабанщик группы Cream
22:38
Мартиросян ушел из Comedy Club в новое шоу на Первом канале
21:30
Аббас обсудит предстоящие выборы в ПА с ХАМАСом
21:01
Нетаниягу созывает кабинет безопасности из-за Ирана
20:48
Меркель не считает угрозы Ирана Израилю антисемитизмом
20:03
Полиция раскрыла резонансное убийство араба
19:23
Офицеру, убившему эфиопского подростка, смягчат приговор
19:03
Билеты на Селин Дион почти полностью распроданы за сутки
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus