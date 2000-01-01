07.10 03:56 MIGnews.com

В Иране арестовали известную Instagram-модель

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Информационное агентство Tasnim сообщает, что Иран арестовал Instagram-модель, известную тем, что она радикально изменила свою внешность с помощью косметической хирургии. СМИ сообщают, что звезда социальных сетей, известная как Сахар Табар, была задержана по распоряжению суда Тегерана, который занимается "культурными преступлениями и социальной и моральной развращенности".Ей выдвинут обвинения, включая богохульство, подстрекательство к насилию, получение доходов с помощью ненадлежащих средств и поощрение молодежи к развращенности, добавляет информационное агентство.Табар стала известной в Instagram в прошлом году после публикации серии фото ее лица, измененных с помощью пластической хирургии. Она собрала 26 800 подписчиков. После операций она напоминает голливудскую звезду Анджелину Джоли.На некоторых фото можно увидеть, как она носит свободно прилегающий хиджаб.Косметическая хирургия пользуется огромной популярностью в Исламской Республике, где каждый год проводятся десятки тысяч операций. Instagram - единственная крупная социальная сеть, доступная в Иране, в отличие от Facebook, Twitter и службы мессенджеров Telegram, которые официально запрещены.