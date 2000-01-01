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Число погибших в Ираке в протестах превысило 100 человек | Фото:07.10 05:06   MIGnews.com

Число погибших в Ираке в протестах превысило 100 человек

Число погибших за пять дней столкновений между иракской полицией и протестующими превысило 100 человек. Правительство изо всех сил пыталось успокоить общественный гнев по поводу коррупции и безработицы, объявив о реформах.

Министерство внутренних дел заявило, что в настоящее время число погибших составляет 104 человека, более 6000 раненных. Официальные лица отрицают, что правительственные силы целенаправленно стреляли в демонстрантов. Среди погибших было восемь сотрудников сил безопасности.

Протесты представляют собой самую большую угрозу безопасности и политическую угрозу для правительства премьер-министра Аделя Абдулла Махди с тех пор, как оно пришло к власти год назад.

На экстренном заседании правительства в субботу вечером правительство Абдула Махди согласовало план из 17 пунктов по увеличению субсидируемого жилья для бедных, стипендии для безработных и программы обучения, а также инициативы по малым кредитам для безработной молодежи.

Семьи погибших во время демонстраций на этой неделе также получат раздаточные материалы и помощь, обычно предоставляемую сотрудникам сил безопасности, погибшим во время войны. "Несмотря на все это, я клянусь Богом, что я беспокоюсь только о жертвах", - цитирует Абдул Махди государственное телевидение на заседании правительства.


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