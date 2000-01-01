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Офицеру, убившему эфиопского подростка, смягчат обвинения | Фото:06.10 19:23   MIGnews.com

Офицеру, убившему эфиопского подростка, смягчат приговор

Департамент внутренних расследований Министерства юстиции предъявит обвинение отстраненному сотруднику полиции, застрелившему эфиопского подростка в начале этого года по смягченному обвинению.

Согласно сообщению, опубликованному в газете Haaretz, сотруднику, вероятно, будет предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, обвинение в котором предусматривает максимальное наказание в виде трехлетнего тюремного заключения. Расследование установило, что у полицейского не было причин использовать пистолет, несмотря на то, что 19-летний Соломон Теках бросал в него камни.

Легальные источники сообщили, что изначально подготовили заключение о том, что должностному лицу должно быть предъявлено более серьезное обвинение в убийстве, которое может привести к тюремному заключению на срок до 12 лет. Однако оно вряд ли будет реализовано, потому что следователи не смогут оспорить показания офицера о том, что он чувствовал, что его жизнь была в опасности, сообщил Haaretz.

Офицер утверждает, что пытался остановить драку в районе Хайфы в Кирьят-Хаиме в июне прошлого года, и на него напали трое молодых людей, которые швыряли в него камни, подвергая опасности его жизнь. Офицер говорит, что он выстрелил в землю, и пуля отрикошетила в Текаха. Последний подозреваемый был допрошен 30 августа.

Убийство Текаха вызвало общенациональные протесты. Этот инцидент сразу же вызвал новые обвинения в жестокости и расизме со стороны полиции по отношению к эфиопам, проживающим в Израиле.


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