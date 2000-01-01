07.10 00:17 MIGnews.com

Скончался легендарный барабанщик группы Cream

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Британский барабанщик Джинджер Бейкер, один из основателей легендарной группы Cream скончался в возрасте 80 лет. Группа приобрела огромную популряность в 1960-х годах. В ней играл басист Джек Брюс и гитарист Эрик Клэптон.Бейкер, родившийся в южном Лондоне в 1939 году, впервые стал известен как участник блюзовой группы The Graham Bond Organization, а затем основал Cream в 1966 году. Группа выпустила четыре новаторских альбома, которые объединили блюз, психоделический рок и хард-рок до распада в 1968 году. Бейкер присоединился к английской рок-группе Hawkwind.В прошлом месяце поступали сообщения о его тяжелом заболевании."Нам очень грустно говорить, что сегодня утром Джинджер мирно скончался в больнице", - говорится в его Твиттер аккаунте.